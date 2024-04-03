İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını teslim aldı.

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda yarışı önde tamamladı.



İstanbul'da seçimin kazananı yüzde 51,14 oy oranıyla Ekrem İmamoğlu oldu.



Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy aldı.

"BÜYÜK EMEK VAR"



İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:



Sorumluluğu çok büyük. Allah mahcup etmesin. İstanbul sadece bu şehirde yaşayanların değil, bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir. Nitelikli bir 5 yılı bu şekilde yaşatmak en büyük arzumuzdur.

Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var. Burada söz veriyorum Mazbata şehrimize ve yeni dönem şehrimize hayırlı olsun. Allah beni mahcup etmesin.