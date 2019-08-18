İlişkili Haber İstanbul'u sağanak vurdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu ilçeleri ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Eminönü'de alt geçitleri ve Kapalıçarşı ziyaretinin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.



Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Esnafımızla dertleştik. AKOM'a geçeceğiz. Üsküdar'da bazı tespitler var. Yağış az olmasına rağmen malum görüntüyü yaşamak bizi üzdü. Tespitlerimizi yapacağız. Ölen vatandaşımız bizi derinden üzdü. Yıllardır can kayıplarıyla sona eren afetler yaşıyoruz. Bunu önlemek için geniş düşünmemiz lazım. İklim değişikliği ortada yoğun yağışlar ortada. Altyapıyı ona göre oluşturma konusunda yoğun bir çalışma yapacağız. Bu konu bir seferberlik konusudur. Yıllar geçti bu konuda tedbirler alınmadı. Biz böyle yapmayacağız bu konuyu derinlemesine ele alacağız. Dün olan olay da şu meteoroloji doğru zamanda doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. 12.30'da AKOM'a yağmur uyarısı o da orta şiddetli 40 kilo ve altı bir uyarı gelmiştir. 114 kilo yağmur düşmüştür bulunduğumuz alana. Dün 4 bine yakın çalışma arkadaşımız sahada çalıştı.''

VİDEO: SAĞANAĞIN ARDINDAN İSTANBUL