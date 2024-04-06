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İBB Başkanı İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni seçilen CHP'li 26 ilçe belediye başkanıyla birlikte Ulu Önder Atatürk'ün huzuruna çıktı.

İBB Başkanı İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Başkanlığı'nı kazanan ve mazbatasını alan , eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP'li 26 ilçe belediye başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İmamoğlu ve belediye başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin mozoleye çelengi bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

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