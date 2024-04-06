İBB Başkanı İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden İBB Başkanlığı'nı kazanan ve mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP'li 26 ilçe belediye başkanıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İmamoğlu ve belediye başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin mozoleye çelengi bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.