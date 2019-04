İmamoğlu, Saraçhane'deki binanın başkanlık katında İBB çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada personele hitap eden İmamoğlu, bu anları yaşayan birisi olduğunu ifade ederek, insani bir konuşma yapacağını söyledi.



"Benden bir belediye başkanı nutku beklemeyin" diyen İmamoğlu, "Tüm insani değerler ve bakışımla konuşacağım. Şunu ifade edeyim. Bu konuda çok netim ve samimiyim. Bizim belediye bünyesinde çalışan hiçbir bireyle bir sıkıntımız asla olmaz. Her çalışan arkadaşımızın ekmeğine ve alın terine inanılmaz saygı duyan bir vicdana ve ahlaka sahibim. Bu vicdan ve ahlakın karşılığı olarak aynı vicdan ve ahlakı elbette ki siz çalışma arkadaşlarımdan bekliyorum." diye konuştu.



Belediye başkanı olarak çalışma arkadaşlarında istediği bir kaç önemli hususun bulunduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:



"Göreve geldim. Allah nasip eder, 5 yıl burada kalırız. Bu duygularımla, bu süreç içinde tek temennim, bana göre dünyanın ve İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olmak. Bunun için çok çalışırım. Çalışmamın sınırı yoktur. Çok alın teri dökerim. Dolayısıyla bu sürece her arkadaşımın katkı sunmasını dilerim. Katı nedir? İnsan hangi makamda, hangi birimde çalışırsa çalışsın işini en iyi yapan olmasıdır. Her biriniz aynı titizlikle işinize sarılmalısınız. Burada ekmeğinizi sunan ben değilim. Size ekmeğinizi sunan bu şehrin 16 milyon insanın vergisidir. Ekmeğinizi ben size sunmadığım gibi bir başkası da sunmuyor. Dolayısıyla kula kulluk etmenizin bir anlamı yok. Halk beni seçti. Bu makamın emanet olduğunu biliyorum. Sizlerin de bu sürece en iyi şekilde, layık olacak şekilde hizmet etmenizi diliyorum. İşin özeti bu kadar."



İmamoğlu, çalışanların işlerini iyi yapıp yapmadıklarının takipçisi olacağına vurgu yaparak, "Belli bir siyasi dönemin, belli ilişkilerle ya da kendi hakkınızla buraya işe girmiş olabilirsiniz. O bitti gitti. Bu aşamadan sonra, yani işe girdiğiniz an itibarıyla artık buraya tabisiniz. Bazı insanlar, sözlerimi tek odaklı bir yere çekiyor. Ben tekrar yineleyeyim ki, beni daha iyi anlayasınız. Dedim ki, 'Kişilere, partilere, kurumlara, derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet yok. Kendi özelinizle hizmet ediyorsanız, buyurun edin. O sizinle onların arasında. Beni ilgilendirmez. Ama burada çalışanların, emeğiyle elde edeceğimiz bir sürecin, tek amacı olacak. İstanbul şehrine hizmet etmek. İşinizi yapın, gelip elinizi sıkayım. Bu tavrımın aynısının yol arkadaşlarım kadrom da sizinle paylaşacak." ifadelerini kullandı.



İBB'nin tüm personeliyle de konuşacağını dile getiren İmamoğlu, "Karalamalar ve lekelemeler olacak. Hiçbiri umurumda değil. Bizim bünyemiz buna alışkın. Biz yaptığımız işin doğruluğuna bakarız. Geriye dönüp kim ne demiş diye bakmayız." dedi.



Herkesin işini yapması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Burada, yapının içerisinde maaşını alıp hizmet etmeyenler varsa ben söylemeden bıraksın gitsin. İstifasını versin gitsin. Maaşını alıp bu kuruma hizmet etmeyen, başka yerlere başka kurumlara hizmet edenler varsa, belediyenin bazı kamu kurumlarına hizmet etme mecburiyeti vardır. Ben ondan bahsetmiyorum. Siz ne demek istediğimizi anladınız. Bu kuruma hizmet etmeyip maaşını buradan alıp başka bir kuruma hizmet edenler varsa inanın biz onu zaten tespit ederiz ama ben olsam o kişinin yerinde istifamı veririm. 'Allah'a ısmarladık' der giderim. Göreceksiniz ben belediye başkanlığım süresince böyle bir şeye asla müsaade etmedim, etmeyeceğim. Dolayısıyla benim sözümü lütfen anlayın. Kendinizi sorumlu hissedip, dediğim şey aslında tam da kul hakkıdır, bahsettiğim şey aslında bu şehrin insanlarının yükünün sizlerin sırtında olduğunu hatırlatmasıdır, başka bir şey değil. Emeğinize bakın, işinizi yapın, çok moralli bir şekilde işinize gelin. Moralli bir şekilde evinize gidin. İşinizi yaptıkça göreceksiniz bizim sizlerle olan diyaloğumuz, muhabbetimiz ve arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız daha da kuvvetlenecek. On binlerce insanın bu kurumda direkt veya endirekt çalıştığını biliyorum. Dolayısıyla benim niyetim. Sadece İstanbul’da yaşayanların değil bu çatı altında çalışan on binlerce insanın da kalbini kazanıp onlarla yol arkadaşı olmak. Başka bir şey değil. Ben size patronluk yapmaya gelmedim. Ben sizin belediye başkanınız ve yol arkadaşınızım. Siz de bana yol arkadaşlığı yapacaksınız. Bu kadar net."



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışanların berat kandilini tebrik ederek sözlerini noktaladı.