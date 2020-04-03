İBB Başkanı İmamoğlu'dan yardım kolisi eleştirilerine yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolisi tepkilerine yanıt verdi.



Kolilerinin hazırlandığı Kartal Lojistik Merkezi'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yardım kolilerinin nasıl hazırlandığını anlattı.

"Bizden yardım isteyen vatandaşın sayısı 100 bine koşuyor. İBB olarak bize yapılan başvurular üzerinden kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam ediyoruz" diyen İmamoğlu, "İlk koli prototip olarak açıklanmıştı bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı konuma dönüştü" şeklinde konuştu.

300 VE 600 LİRA NAKİT YARDIM

Koli için "Dört kişilik aileni 15 günlük ihtiyacına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullanan İBB Başkanı şöyle devam etti:

"Bu yardımlar devam edecek. Bize kısa zaman içerisinde 12 bin 500'ü aşkın yardımda bulunuldu. Nakit bağışını yaptı. Bunlar şartsız bağıştır. Gönülden kurumumuza aktardığı bağıştır.

"VATANDAŞLAR YARDIMA DEVAM EDEBİLİR"

9 bin 500'e yakın insanımızın yardım kartlarına pazartesiden itibaren 300 ve 600 liralık nakit yükleyeceğiz. Vatandaşlar ayni ve nakdi bağışlarına devam edebilir. Nasıl bağışta bulunacağını bize ulaşıp öğrenebilirler" dedi.

"YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ İÇİN UYARDIK"

İBB 'nin yardım kampanyasının durdurulması ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "2 bin 100 kişinin yardım kampanyası dondurulmadan yatırdığı 900 bin liramız duruyor. Bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık" dedi.