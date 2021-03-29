İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ziyaret

İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'yi ziyaret etti.



Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile İBB Sözcüsü Murat Ongun da yer aldı.



İmamoğlu, ziyaretle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip, kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul'un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız."

