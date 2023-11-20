İBB Meclisi’nde 8 ilçenin bütçesine onay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında İBB Saraçhane binasında yapıldı.



Oturumda Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinin 2024 yılı mali bütçeleri görüşülerek oylamaya sunuldu.



Anadolu Yakası’nda 2 ilçe ile Avrupa Yakası’ndaki 6 ilçenin 2024 bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.



Bütçeleri onaylanan 8 ilçe arasında Bağcılar Belediyesi 5 milyar 600 milyon lira ile en yüksek bütçeye sahip ilçe olurken, Adalar Belediyesi ise, 175 milyon lirayla en düşük bütçeye sahip belediye oldu.

Belediyelerin onaylanan bütçeleri şöyle:

Adalar Belediyesi: 175 milyon TL

Arnavutköy Belediyesi: 3 milyar 100 milyon TL

Ataşehir Belediyesi: 3 milyar 670 milyon TL

Avcılar Belediyesi: 2 milyar 460 milyon TL

Bağcılar Belediyesi: 5 milyar 600 milyon TL

Bahçelievler Belediyesi 5 milyar 159 milyon TL

Bakırköy Belediyesi: 1 milyar 80 milyon TL

Başakşehir Belediyesi: 5 milyar 450 milyon TL