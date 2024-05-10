Pancar kavgasında silahlar çekildi

Balıkesir'de bir iş merkezinde meydana gelen alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı. Silahlı kavganın pancar ekiminden doğan borç yüzünden meydana geldiği iddia edildi.

Pancar kavgasında silahlar çekildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Beraber pancar ekerek para kazanan şahıslar arasında önceden çıkan anlaşmazlık sonrasında taraflardan alacaklı olduğu iddia edilen Y.T., arkadaşı ile birlikte S.Ç.'nin dükkanına gitti.

Dükkanda bulunan H.A. isimli şüpheli ile kısa sürede kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Olayda Y.T. bacağından yaralanırken, şüpheliler ise kısa sürede Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

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