İBB personelinin evine uyuşturucu baskını

İstanbul'un Maltepe ilçesinde İBB iştiraklerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu, bir miktar para ve ziynet eşya ele geçirildi.

İBB personelinin evine uyuşturucu baskını

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ile mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda H.M. isimli şüpheli takibe alındı.

Şahsa ait ev ile araç içerisinde yapılan aramada 779 extacy hap, 14 gram kokain, 340 gram metamfetaminle, uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 360 bin TL, 1050 dolar, 220 euro ile çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi.

İŞTİRAKLERİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Şüpheli şahıs ve beraberindeki 2 kişi olay yerinde gözaltına alındı.

H.M. isimli şahsın, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı ev içerisinde gözaltına alınan U.K. ve Y.S isimli şahıslar serbest bırakılırken H.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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