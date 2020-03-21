İçişler Bakanlığı'ndan genelge: Güzellik salonu, berber ve kuaförler kapanıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “corona virüs tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.



Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.



Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.



CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?

