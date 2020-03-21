İçişler Bakanlığı'ndan genelge: Güzellik salonu, berber ve kuaförler kapanıyor

Corona virüs önlemleri kapsamında kuaför, güzellik salonu ve berberler bugün saat 18.00'den itibaren faaliyetlerine ara verecek.

ntv.com.tr 21.03.2020 - 14:46

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “corona virüs tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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