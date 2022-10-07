İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını, artık yeni yabancı kaydı yapılmayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak

İçişleri Bakanı Göç Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bugün aldıkları kararlara değinen Soylu, Esenyurt ve Fatih'in tüm yabancı oturumuna kapalı olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu, İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi.

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 8 ilçede yeni yabancı kaydı yapılmayacak - 1

Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır."

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