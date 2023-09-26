İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Çetenin ele başı gözaltında" açıklamasını yaptı. Toplamda 6 milyar liralık gayrimenkule el koyulan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, ele başı gözaltında
Foto: DHA
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İçişleri Bakanı organize suçlarla mücadeleye ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İnegöl Terkinler çetesinin çökertildiğini ve çete ele başı dahil toplamda 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, çetenin Bursa İnegöl merkezli olmak üzere toplamda 4 ilde faaliyet gösterdiğini ve tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını işlediğini söyledi.

İçişleri Bakanı toplamda 6 milyar TL'lik gayrimenkule ve 31 şirkete de el konulduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya operasyonlarda çok sayıda silah, çek ve senetin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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