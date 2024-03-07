İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da temel atma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Kadınhanı ilçesinde temel atma törenine katıldı.

Bakan Yerlikaya törene ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Burası Kadınhanı… Sevgili babamın doğduğu, Konya’mızın güzel ilçesi.

Bugün Kadınhanı’nda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’la birlikte kıymetli hemşehrilerimizle, esnaflarımızla kucaklaştık.



Baba ocağım Kadınhanı’nda akrabalarımla hasret giderdik.



Hemşehrilerimizle birlikte Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Temel Atma Törenini gerçekleştirdik.



Gösterdikleri ilgi, misafirperverlik ve güler yüz için bütün Kadınhanılı kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Allah hepinizden razı olsun.



Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru, hep birlikte yürümeye devam edeceğiz."