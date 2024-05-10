İçişleri Bakanı Yerlikaya, teleferik kazasında görevli kurtarma ekibi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'daki teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma ekibini kabul etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, teleferik kazasında görevli kurtarma ekibi ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahil Güvenlik Komutanımız Tümamiral Ahmet Kendir ve Antalya'da yaşanan teleferik kazasında görev yapan Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı emrindeki kahramanlarımızla bir araya geldik. Mahsur kalan vatandaşlarımız 23 saat süren kurtarma operasyonuyla tahliye edilmişti. 4 sahil güvenlik helikopteri ve 37 personel ile gerçekleşen kurtarma operasyonunu gerçekleştiren kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

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