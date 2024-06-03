Kardeşlerin kavgası cinayetle bitti

İstanbul Arnavutköy'de iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi alacakları para nedeniyle kavga etti. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey, hastanede hayatını kaybetti.

Kardeşlerin kavgası cinayetle bitti

'da kardeşlerin kavgası ölümle sonlandı. İddiaya göre iki kardeş, babalarına çamaşır makinesi almak için aile arasında para topladı.

Çamaşır makinesi parası için kardeşler sözlü tartıştıktan sonra, konuşmak için Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında bir parkta buluştu. Parkta kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran kardeşlerden S.T. isimli kişi, ağabeyi olduğu öğrenilen Cemil T.’yi bıçakladı.

Kardeşlerin kavgası cinayetle bitti - 1

Peş peşe bıçak darbeleri alan Cemil T. eline aldığını sopa ile kardeşini kovaladı. Sokakta yaklaşık 100 metre koşan Cemil T., park halindeki araçta bulunan kişilerden hastaneye gitmek için yardım istedi.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar vatandaşlar, bıçaklanan şahsa müdahale etti.

Kardeşlerin kavgası cinayetle bitti - 2


Sağlık ekipleri, sokakta yere yığılan bıçaklanan ağabeyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 2 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren ağabey Cemil T., yaşamını yitirdi. Ağabeyinin katili olan S.T.’nin ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

Yaşanan olay bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kardeşini kovalayan kişinin yardım istedikten sonra yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

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