İçişleri Bakanlığı: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü

Son dakika haberi!

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu söyledi.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı.

''YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 492'YE İNDİ''

Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi.

''NİSANDA 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ''

Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi. Örgüte katılım oranı yüzde 70 azaldı.

PROVOKATİF CORONA PAYLAŞIMI YAPAN 7 BİN 127 HESAP HAKKINDA ÇALIŞMA

Corona virüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı.

496 KİŞİYE GÖZALTI



Salgını bahane ederek sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 496 kişi gözaltına alındı.

41 İLDE 118 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA SÜRÜYOR

Corona virüs tedbirleri kapsamında 41 ilde 118 yerleşim yerinde karantina devam ediyor.

584 KİŞİ HAKKINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM



Sahte kolonya dezenfektan maske ve sağlık ürünü üreten 584 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.''