İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdağ'ın açıklamalarının, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 16:48

İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

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Sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır" değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

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