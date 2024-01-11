"İçmeden sarhoş olan" hastanın tedavisine başlandı

Giresun'da vücudu alkol üreten hastanın tedavisine başlandı.



Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, auto brewery olarak adlandırılan, vücudun kendi kendine alkol üretme sendromu olan bir hastanın tedavisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kulaklı, "Bu hastamız basında 'içmeden sarhoş olma' gibi bir terimle geniş yer buldu. Bu hastamızın, alkol almamasına rağmen alkol düzeyi yüksek oluyordu." dedi.



Hastanın tedavisi devam ediyor.

AUTO BREWERY SENDROMU NEDİR?

Tıp literatüründe 'Auto-Brewery Sendromu' olarak bilinen karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden oluyor.



Alınan karbonhidrat ve şekerli gıdaların ardından alkolün vücutta çıktığı seviyeye göre belirtilerin kendisini gösterdiğini ifade ediliyor.



Hastalar hiç alkol kullanmadıkları halde yemekten kısa bir süre sonra kandaki alkol düzeyleri çok yüksek düzeylere çıkıyor. Bunun sebebi de vücutlarında bulunan mikroorganizmalar.