İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin () internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin () iptal edilen seferleri ise şöyle; 

11:35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,  12:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12:00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 

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