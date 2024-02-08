İDO'nun Yunanistan seferleri başlıyor! İDO Yunan adaları tur ücreti ne kadar? İşte kapıda vize ücreti

İstanbul Deniz Otobüsleri Yunanistan’ın Samos Adası’na 6 Nisan’dan itibaren sefer yapmaya başlayacak. Açıklama İdo'nun resmi sitesinde yayınlandı. Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başlaması sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri Seferihisar'dan Samos adasına sefer düzenleme kararı aldı.

İDO YUNAN ADALARI ÜCRET TARİFESİ



Karşılıklı gidiş geliş sefer ücretinin 35 Euro, Kuşadası'ndan Samos seferin ise 41 Euro olacağı belirtildi.



KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?



Türk vatandaşları 2024 yılında 60 € kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI



6 Nisan’da sefer yapacağını duyuran İDO, bilet satışlarına geçen hafta başladı.



İDO hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak. Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası-Samos Seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.



YUNAN ADALARINA GİDERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Samos Adası’na giriş için geçerli bir pasaport ve Schengen ya da kapı vizesi gerekirken pasaportun geri dönüş tarihi itibariyle en az 3 ay geçerliliği olması ve 10 yıldan eski olmaması gerekiyor.



İDO’nun bu hatlarında araçlı yolcu taşıması da yapılmıyor.

