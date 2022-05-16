İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı

İstanbul'da seyir halindeki İETT şoförü 'psikolojim bozuldu' diyerek aracı yol kenarına çekti.

Geçtiğimiz günlerde Cebeci-Eminönü seferini yapan 36CE hat numaralı otobüsün şoförü, duraktaki yolcuları aldıktan kısa bir süre sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek, otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi.

Duruma tepki gösteren yolcular, şoför ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında şoför, bu şekilde hareket edemeyeceğini belirtti.



''ELİM, AYAĞIM TİTRİYOR''



Şoför, işe geç kalacaklarını dile getiren yolculara ise, "Elim, ayağım titriyor" şeklinde cevap verdi.



Bir kadın yolcunun, yaşanan tartışma sırasında "Yapmayın, korkuyorum" dediği duyuldu. İETT şoförü ile yolcular arasında yaşanan tartışma yaklaşık 20 dakika sonra son buldu ve otobüs hareket etti.