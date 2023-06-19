Iğdır'da yayla gerginliği: Jandarma girişe izin vermedi

YAYLAYA GİTMEK İSTEDİLER, JANDARMA DURDURDU



Karabulak köylüleri, yaylaya gitmek üzere bu sabah yola çıktı. Ancak jandarma ekipleri, gidiş güzergahında bulunan Abbasgöl köyü girişinde, yaylaya çıkanları durdurdu.



İçerisinde birçok kadın ve çocuğun bulunduğu araçlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Jandarma, Karabulak ve Abbasgöl halkı arasında herhangi bir gerginlik yaşanmaması için yaylaya çıkışa izin vermedi.

"BİSMİL" ENDİŞESİ



Devletten yardım beklediklerini söyleyen Karabulak köyünün Muhtarı Süleyman Atar, geçen hafta Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği "arazi" katliamının bir benzerinin yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi. Besicilik yaptıkları için yaylaya gitmek zorunda olduklarını dile getiren Atar, "Köydeki 4 bin koyunu araçlarımıza yükleyip konvoy halinde yaylamıza gitmek için yola çıktık. Ancak jandarma yayla yolunun geçtiği, Abbasgöl köyü girişinde bizi durdurdu. Perişan olduk." dedi.