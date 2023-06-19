Iğdır'da yayla gerginliği: Jandarma girişe izin vermedi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak'ta yaşayan köylüler, geçen yıl mahkemenin kendilerine ait olduğuna karar verdiği yaylaya giderken davalık oldukları Abbasgöl köyü girişinde jandarma tarafından durduruldu. Jandarma Karabulak köylülerinin geçişine izin vermedi. Karabulaklılar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki olayın bir benzerinin yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi.

Iğdır'da yayla gerginliği: Jandarma girişe izin vermedi

'ın Tuzluca ilçesine bağlı 60 haneli, 350 nüfuslu Karabulak ve Abbasgöl köyleri arasında uzun yıllar devam eden Hırtik Yaylası arazisine yönelik tartışma 3 yıl önce yargıya taşındı. Mahkeme, geçen yıl aralık ayında 5 bin dekarlık yaylanın, Karabulak köyüne ait olduğuna karar verdi.

Iğdır'da yayla gerginliği: Jandarma girişe izin vermedi - 1

YAYLAYA GİTMEK İSTEDİLER, JANDARMA DURDURDU

Karabulak köylüleri, yaylaya gitmek üzere bu sabah yola çıktı. Ancak jandarma ekipleri, gidiş güzergahında bulunan Abbasgöl köyü girişinde, yaylaya çıkanları durdurdu.

İçerisinde birçok kadın ve çocuğun bulunduğu araçlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Jandarma, Karabulak ve Abbasgöl halkı arasında herhangi bir gerginlik yaşanmaması için yaylaya çıkışa izin vermedi.

Iğdır'da yayla gerginliği: Jandarma girişe izin vermedi - 2

"BİSMİL" ENDİŞESİ

Devletten yardım beklediklerini söyleyen Karabulak köyünün Muhtarı Süleyman Atar, geçen hafta Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği "arazi" katliamının bir benzerinin yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi.

Iğdır'da yayla gerginliği: Jandarma girişe izin vermedi - 3

Besicilik yaptıkları için yaylaya gitmek zorunda olduklarını dile getiren Atar, "Köydeki 4 bin koyunu araçlarımıza yükleyip konvoy halinde yaylamıza gitmek için yola çıktık. Ancak jandarma yayla yolunun geçtiği, Abbasgöl köyü girişinde bizi durdurdu. Perişan olduk." dedi.

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