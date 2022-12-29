Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı

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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde askerleri taşıyan bir araç lastiği patlaması sonucu devrildi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait zırhlı araç, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.