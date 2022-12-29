Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı

SON DAKİKA HABERİ: Iğdır'da lastiği patlayan zırhlı aracın yol kenarındaki araziye devrilmesi sonucu 12 asker, hafif yaralandı.

Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

'ın Karakoyunlu ilçesinde askerleri taşıyan bir araç lastiği patlaması sonucu devrildi. 

Kaza, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Aralık ilçesinden Iğdır'a dönen askerlerin taşındığı, 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na ait zırhlı araç, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki araziye devrildi.

Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 12 asker yaralı - 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, zırhlı araçta hafif yaralanan 12 askeri ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...