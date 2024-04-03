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İki çocuğun evlendirildiği iddiası: Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Gaziantep Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında iki çocuğun evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İki çocuğun evlendirildiği iddiası: Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı ifade edildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada bazı hesaplardan 8 yaşında iki çocuğun evlendirildiği düğün görüntüleri paylaşılmış, görüntülerin Gaziantep'te yapılan bir düğünde çekildiği iddia edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu görüntülerin yurt dışında daha önce yapılan bir düğünle ilgili 2023 yılında paylaşıldığı, görüntülerin başka ülke vatandaşlarına ait olduğu, ülkemizle herhangi bir bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır."

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