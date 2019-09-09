Görüntüler merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde kaydedildi. Yoğun trafifkte seyreden 42 MA 1336 plakalı otomobilin bagajının açık olduğunu fark eden diğer sürücüler, içerisinde iki çocuğun yolculuk ettiğini gördü.



Güçlükle bagaja sığdıkları anlaşılan çocuklar, bir yandan bagajın kapağını tutmaya çalışırken, diğer yandan diğer sürücülere gülerek el salladı.



Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kaydedildi.