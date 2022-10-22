İki çocuk annesi iş yerinde öldürüldü

İzmir'de iki çocuk annesi bir kadın, iş yerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Hülya Şellavcı Y'den (52) bir süredir haber alamayan yakınları Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki atölyesine gitti.



Atölyede, Hülya Şellavcı Y'yi vurulmuş halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hülya Şellavcı Y'nin öldüğünü belirledi.



Yapılan incelemede, silahla başından vurularak öldüğü tespit edilen Hülya Şellavcı Y'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



İki çocuk annesi Hülya Şellavcı Y'nin boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı K.Y'nin (59) şüpheli olarak arandığı öğrenildi.