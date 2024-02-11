İki grup arasındaki kavgaya biber gazlı müdahale

Dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi, Eylül Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 4 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışarak kavga etmeye başladı.



İhbar üzerine olay yerine sivil polis ekibi geldi. Polisin yanında da tartışmaya devam eden gruba, ekipler biber gazı kullanarak müdahale etti.



Taraflara, "Sakin ol, yat yere. Ne yapıyorsunuz burada, polis gelmiş." şeklinde uyarıda bulunan polis, kavgaya müdahale etti.



Polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.