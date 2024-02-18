İki kadın selfie çekerken denize düştü

Muğla'da selfie çekmek isterken denize düşen 2 kadın polis ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Aydın'dan, Datça'da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, festival alanında bulunan kordona gelerek, hatıra fotoğrafı çekmek istedi.
Kadınlar, selfie yapmak için deniz kenarına fazla yaklaşınca grupta bulunan 2 kadın, dengesini kaybederek denize düştü.
Kadınların denize düştüğünü gören bölgede görevli polis ekipleri, kadınları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk tedavileri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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