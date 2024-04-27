Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyoruz. Kurultayın demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."