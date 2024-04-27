Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik

İletişim Başkanlığı, 'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti."

İYİ Parti'de kurultay heyecanı | Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu

İYİ Parti'de kurultay heyecanı | Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu

Haberi Görüntüle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyoruz. Kurultayın demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...