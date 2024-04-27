Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Kebir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Kebir'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Kebir'i kabulü, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

 Erdoğan, kabulde, 'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının 'nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca, Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini aktardı.

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