İki otomobilin çarpıştığı kazada gaz sızıntısı paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı.

İddialara göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, park halinde bulunan otomobile çarptı. Bu sırada yol kenarındaki doğalgaz kutusu da hasar alınca çevrede gaz sızıntısı yaşandı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz firmasına ait yetkililer sevk edildi. Trafik bir müddet kesilirken ekipler sızıntıyı yaptıkları çalışma ile durdurdu. Yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan Ford marka otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.