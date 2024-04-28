Bartın'da kaza: Sebebi ortaya çıktı

Gürgenpınarı'ndan Bartın istikametine seyreden ve H.K. idaresindeki araç ile karşı yönden gelen yabancı ülke plaka kodu bulunan B.Ç. yönetimindeki lüks araç kafa kafaya çarpışmış, Boğaziçi Caddesi üzerindeki hız limitlerini levhanın önünde meydana gelen feci kazanın sebebinin ise ilk belirlemelere göre aşırı hız ve dikkatsizlik olduğu tespit edilmişti.

Araçlardan biri yol kenarındaki su kanalına düşerken, diğer araç ise kanala ramak kala durabilmiş, kanala düşen araçtaki şahıslardan biri çalılık alana savrulduğu olayda diğer iki kişi ise araç içerisinde sıkışmıştı. Feci kazada her iki aracın sürücüsü, G.U., C.Ç., ve R.K yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından şaşırtan bir detayda ortaya çıktı. Kazaya karışan yabancı plakalı lüks aracın direksiyon koltuğunda oturan B.Ç.'nin alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün daha önce alkollü araç kullanırken yakalanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu ve daimi olarak iptal edildiği öğrenildi.



Kazada yaralanan 5 kişinin de sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.