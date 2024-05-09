İki günlük bebeğini dağ yoluna terk eden anne serbest bırakıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dağ yoluna terk edilen kız bebeğin gözaltına alınan annesi ile 4 yakını, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan bebek Ali ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

İki günlük bebeğini dağ yoluna terk eden anne serbest bırakıldı
Yeni doğan bebeği dağ yoluna terk eden aile yakalandı

Yeni doğan bebeği dağ yoluna terk eden aile yakalandı

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Kızalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişiler, dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş olduğu ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yenidoğan Ünitesi’nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler Gülen ismini verdi.

Bebeği terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Bebeği ailece karar alıp ıssız bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan bebeğin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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