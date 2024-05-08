Yeni doğan bebeği dağ yoluna terk eden aile yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarmayı arayarak dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulduklarını ihbar eden kişilerin, bebeğin aile üyeleri olduğu ortaya çıktı. Bebeğin annesi, anneannesi, dedesi, teyzesi ve eniştesi gözaltına alındı.

Yeni doğan bebeği dağ yoluna terk eden aile yakalandı

Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bulduklarını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

DEVLET KORUMASINA ALINACAK

Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler Gülen ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı.

AİLESİ ARAYIP İHBAR ETMİŞ

Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı.

Ailece karar alıp bebeği ıssız bir bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Okul çevresinde küçük çocuklara sigara satanlara operasyon

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen kişi tutuklandı

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

İş yerinde tartışma çıktı: Bacağından vuruldu

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Besihane bahçesine serilen gübre alev aldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Pamukkale'ye gelen turist kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Yargı paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...