Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 ölü

Tokat’ta kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada 17 yaşındaki sürücü ile yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, Merkez ilçeye bağlı Kömes köyünde meydana geldi.

Umut A. (17) idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Sesi duyup olay yerine giden vatandaşlar araçta bulunan Volkan B. (16) ve Umut A. (17) isimli gençleri araçtan çıkarmayı başardı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Umut A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Volkan B. de ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 2 ölü - 1

Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin su altında yaptıkları incelemeyle araçta başkasının bulunmadığı anlaşıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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