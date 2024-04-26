İkinci Kadir Şeker vakası: Tolga Daşkıran tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat 2022'de Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, eşi Shahnaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaralamıştı. Buna tanıklık eden Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin, Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmak istemişti. Abdulkadir Ahmadi gençler tarafından bıçakla yaralanmıştı.



Şahin'in de yaralandığı olayın ardından tutuklanan Daşkıran, avukatının itirazı üzerine bir gün sonra tahliye edilmişti. Abdulkadir Ahmadi ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.



Abdulkadir Ahmadi ile tutuksuz sanıklar Daşkıran ve Şahin, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamanın ardından dava dosyası, avukatların itirazı üzerine istinaf incelemesine gönderilmişti.



OLAY ''KADİR ŞEKER VAKASI'' OLARAK ANILDI



Yaşananlar Kadir Şeker olayını akıllara getirmişti. Şeker, Konya'da 5 Şubat 2020'de sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.