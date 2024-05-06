Eda Nur'un ölümüne ilişkin  soruşturmada şüpheli Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eda Nur'un ölümüne ilişkin  soruşturmada şüpheli Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

’da 5 yaşındaki Edanur Gezer’in Küçükçekmece’deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek boğulmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edanur'un ölümüne ilişkin bir tutuklama

Edanur'un ölümüne ilişkin bir tutuklama

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Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan  Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Savcılığa ifadesini veren Sukas, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

, olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan Furkan K. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne gelmişti.

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