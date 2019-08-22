Türk filmleIrindeki ‘gazoza ilaç atma' klişesine dair yapılan bilimsel araştırmaya göre, bu eylemlerde artış yaşanıyor. Uzmanlar, psikoaktif madde ve santral sinir sistemini baskılayıcı ilaçların çoğunun renksiz, kokusuz ve tatsız olduğu için tüketilirken anlaşılamadığını vurguluyor.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, iİçeceklerine uyuşturucu veya uyarıcı madde atıldıktan sonra cinsel saldırıya uğrayan mağdurların yaşadıklarını ortaya koyan araştırmanın sonuçları, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Emre Mutlu ile İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nden Faruk Aşıcıoğlu tarafından "Uyuşturucu Madde Etkisi Altındaki Mağdurların Uğradığı Cinsel Saldırılar" başlığı ile yayımlandı.



KENDİNİ SAVUNAMIYOR



Çalışma kapsamında Adli Tıp Kurumu 5. Ihtisas Kurulu'na gelen vakalar arasından cinsel saldırı mağduru olduğu iddia edilen ve biyolojik örneklerinde alkol, uyuşturucu ve cinsel saldırıyı kolaylaştıran ilaç saptananların toksikolojik analiz sonuçlarına bakıldı. Analiz sonuçları üzerinden yapılan değerlendirmede, mağdurlarda sedasyon ve uyku hali görüldügü, kendilerini savunamayacak hale getirildikleri vurgulandı.



HALSİZLİĞE DİKKAT



Uzmanlar, cinsel saldırganların kurbanlarını alkol ve uyuşturucuyu karıştırıp tuzağa düşürdüklerini, bu eylemlerin sıklığında artış olduğunu belirtti.



Psikoaktif madde ve santral sinir sistemini baskılayıcı ilaçların renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle tüketilirken anlaşılamadığı vurgulanırken, "Potansiyel mağdurlara ve özellikle öğrencilere eğitim verilmesi gerekmektedir. Bara gidenlerin bir iki içkiden sonra beklenmedik şekilde aşırı halsizlik hissetmeleri durumunda hemen oradan ayrılıp hastaneye gitmeleri önerilebilir" denildi.



"SABAH UYANDIĞIMDA BİR YATAKTAYDIM”



İki kişinin cinsel saldırısına uğrayan bir mağdurun yaşadıklarının da anlatıldığı araştırmada, "Mağdur bir kafeye gittiğini, iki bira içtiğini, dışarı çıktığında adamın birinin kolundan tuttuğunu, bu kişinin kendisini evine götürdüğünü, 'sana bir kahve yapayım toparlan' dediğini, kendisinin ise soda istediğini, sodayı içtikten sonra kalkmak istediğinde kalkamadığını ve kendinden geçtiğini, ertesi sabah kendini bir yatakta bulduğunu, üzerinde sadece pike olduğunu, karşısında iki kişi gördüğünü, bu kişilerden şikâyetçi olduğunu söylemiştir" denildi.

