İlk sahur ne zaman, sahura bu gece mi kalkılacak? (2023 Ramazan imsakiyesi)

İlk sahura ne zaman kalkılacağı, milyonlarca Müslüman vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.



İLK SAHUR NE ZAMAN, BU GECE Mİ?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.



Buna göre; Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak.

İLK SAHUR SAAT KAÇTA?



İlk sahura saat kaçta kalkacaklarını merak eden ve sahur vakitlerini sorgulayan vatandaşlar için imsak vakitleri belli oldu.



Buna göre; İlk imsak yarın yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece saat 04.33'te Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 05.43'te Çanakkale'de olacak, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.



İlk sahur İstanbul'da saat 05.31, Ankara'da 05.17 ve İzmir'de 05.42'de yaşanacak.



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