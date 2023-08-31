İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı yazarı İlker Kömürcü kaç yaşında, nereli?

İlker Kömürcü, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda ilk kez seslendirilen "100. Yıl Marşı" yazarı İlker Kömürcü'nün hayatı merak ediliyor. Peki, İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı yazarı İlker Kömürcü kaç yaşında, nereli?

İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı yazarı İlker Kömürcü kaç yaşında, nereli?

İlker Kömürcü, Akademik, Müzik, Müzik Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik kitabının yazarıdır. "Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik", adlı kitabı okurların beğenisine sunulmuştur.

Doç. Dr. İlker Kömürcü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Yaylı Çalgılar Birimi'nde görev yapıyor.

100. YIL MARŞI SÖZLERİ

100.Yıl Marşı'nın sözleri şöyle:

"Parlayan yıldızı Anadolu'nun

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun

Yüzyılı titretiyor dünyayı

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun

Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim

Tarihe sığmayan destanlar bizim

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda

Kalplere kazınmış bu vatan bizim

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz

Özgürlük tutkusu damarlarımda

Çelikten her nefer semalarımda

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize

Tek yürek bu millet en zor anında

Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden

Denizler köpürse taşsa dağlardan

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz

Kahraman yarattı Türk'ü yaratan

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."

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