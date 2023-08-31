İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı yazarı İlker Kömürcü kaç yaşında, nereli?

İlker Kömürcü, Akademik, Müzik, Müzik Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.



Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik kitabının yazarıdır. "Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik", adlı kitabı okurların beğenisine sunulmuştur.



Doç. Dr. İlker Kömürcü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Yaylı Çalgılar Birimi'nde görev yapıyor.



100. YIL MARŞI SÖZLERİ



100.Yıl Marşı'nın sözleri şöyle:



"Parlayan yıldızı Anadolu'nun



Çağlayan sel gibi şanlı ulusun



Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı



Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun



Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim



Tarihe sığmayan destanlar bizim



Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda



Kalplere kazınmış bu vatan bizim



Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz



Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz



Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz



Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz



Özgürlük tutkusu damarlarımda



Çelikten her nefer semalarımda



Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize



Tek yürek bu millet en zor anında



Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden



Denizler köpürse taşsa dağlardan



Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz



Kahraman yarattı Türk'ü yaratan



Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz



Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz



Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz



Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."