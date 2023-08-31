İlker Kömürcü kimdir? 100. Yıl Marşı yazarı İlker Kömürcü kaç yaşında, nereli?

İlker Kömürcü, Akademik, Müzik, Müzik Üzerine kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik kitabının yazarıdır. "Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik", adlı kitabı okurların beğenisine sunulmuştur.
Doç. Dr. İlker Kömürcü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Yaylı Çalgılar Birimi'nde görev yapıyor.
100. YIL MARŞI SÖZLERİ
100.Yıl Marşı'nın sözleri şöyle:
"Parlayan yıldızı Anadolu'nun
Çağlayan sel gibi şanlı ulusun
Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı
Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun
Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim
Tarihe sığmayan destanlar bizim
Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda
Kalplere kazınmış bu vatan bizim
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz
Özgürlük tutkusu damarlarımda
Çelikten her nefer semalarımda
Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize
Tek yürek bu millet en zor anında
Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden
Denizler köpürse taşsa dağlardan
Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz
Kahraman yarattı Türk'ü yaratan
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz
Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."
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