İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu

Kurultay sürecini tamamlayan İYİ Parti’de yeni grup başkanvekilleri belli oldu.



İYİ Parti’de Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu, partinin Meclis’teki yeni grup başkanvekilleri oldu.



DERVİŞOĞLU GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ



İYİ Parti geçen hafta yeni genel başkanını seçmişti.



Kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3’üncü turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarışmıştı.



Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611’ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçilmişti.