İmamoğlu 5 yeni "Yuvamız İstanbul" kreşinin açılışını yaptı

"150 Mahalleye 150 Kreş" etkinliği kapsamında İstanbul'da 5 yeni kreş açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı.

İmamoğlu, "Kreş çocuklarımızın ülkemizin geleceği adına atılmış en değerli adımlardan birisidir. Biz bu kreşleri Cumhuriyetin çocukları eşit ve adil şartlarda eğitim alabilmeleri için açıyoruz." dedi.

