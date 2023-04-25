İmamoğlu 5 yeni "Yuvamız İstanbul" kreşinin açılışını yaptı

"150 Mahalleye 150 Kreş" etkinliği kapsamında İstanbul'da 5 yeni kreş açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldı.
İmamoğlu, "Kreş çocuklarımızın ülkemizin geleceği adına atılmış en değerli adımlardan birisidir. Biz bu kreşleri Cumhuriyetin çocukları eşit ve adil şartlarda eğitim alabilmeleri için açıyoruz." dedi.
Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu, programa katılan çocuklar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.
Maltepe, Ümraniye, Büyükçekmece, Ataköy ve Tuzla'da açılan beş kreşle "Yuvamız İstanbul" kreşi sayısı 54'e yükseldi. 4 bin 400'den fazla çocuk burada okul öncesi eğitimi alıyor.