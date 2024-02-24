İmamoğlu: Bakan ile görüşmedim, bana gelen davetiyeyi biliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un davet açıklamalarına yanıt verdi. İBB Başkanı, "Bize bir davet yapıldı ama süreci pazartesi göreceğiz. Ben bakanla görüşmedim bana gelen davetiyeyi biliyorum" dedi. İmamoğlu, "Gündemi İstanbul olan arkadaşların sabrı birkaç hafta sürebildi ve bu yolda daha çok şeyler söyleyecekler." diye konuştu.

İmamoğlu: Bakan ile görüşmedim, bana gelen davetiyeyi biliyorum
Murat Kurum: İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmamış

Murat Kurum: İmamoğlu'na herhangi bir davet yapılmamış

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İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı ile  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı arasında davet krizi devam ediyor. 

Kurum, Sancaktepe'deki programı sonrasında İmamoğlu'nun "İlk kez, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim." söylemi hakkında konuşmuş ve "Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış." ifadelerini kullanmıştı.

"BİZE BİR DAVET YAPILDI"

İmamoğlu, Belgradkapı Karasurları'nın açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Kurum'un davet iddisına ilişkin soruya, "Gerçekten böyle mi söyledi? İlginç. Bununla gurur duydu yani. Ben buna cevap vermeyeyim de buna bu şekilde cevap veren akla şaşırıyorum. Mesela böyle bir şey olsa ki yok ÇED raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. Bir yere davet edilmedim diye mutlu mu oldu? Allah akıl fikir versin." dedi.

Kendilerine bir davet yapıldığını belirten İmamoğlu, "Ama süreci pazartesi göreceğiz. Ben bakanla görüşmedim bana gelen davetiyeyi biliyorum. Çok üzüntü verici. Biz bu açılışlarımızda devlet birimlerimize, Cumhurbaşkanı bile davet yollarız. Davet etmek bizim kültürümüz. İcabet etmek kültürümüzde inancımızda var. Bundan mutlu olan belediye başkan adayı." şeklinde cevap verdi.

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