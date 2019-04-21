İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Maltepe'deki mitingde konuştu.



İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul'da oy sayımı tam 17 gün sürdü. İstanbul'a yeni nesil siyaset anlayışı hakim olacak. İstanbul'a yeni nesil belediyecilik hakim olacak. Yeni nesil yerel demokrasi anlayışı hakim olacak. Yeni nesil toplumsal birlik anlayışı hakim olacak. Vatandaşa karşı kibirle yaklaşan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Kesinlikle hak huluk ve adelet. Su gibi, oksijen gibi. Hak hukuk ve adalet olmazsa bir insan yaşayamaz.

"YAN YANA GETİREREK HİZMET EDECEĞİM"

Bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağım. Eski nesil siyasetçiler gibi korkutarak herkesten şüphe ederek değil herkesi yan yana getirerek hizmet edeceğim. Kente özen gösteren, insana saygı duyan bir belediyecilik anlayışı olacak. Bu şehirde 'ben yaptım oldu anlayışı' bitecek. Hep birlikte karar vereceğiz. Kimseyi dışlamadan demokratik yollarla ortak çıkarlar için bu kentin değişmez kurallarına hep birlikte karar vereceğiz.

"ASLA ALAN EL VEREN ELİ BİLMEYECEK"

Bu şehirde yaşayan canlıların sokak hayvanlarının haklarına insani olarak hep birlikte saygı göstereceğiz. Hesap veren şeffaf bir belediyecilik olacak. Vatandaşın tek bir kuruşunu bile israf etmeden, yandaşa, yoldaşa peşkeş çekmeden.. Bu şehirde asla alan el veren eli bilmeyecek. Hassas olacağız.

"KİMSE KENDİNİ DIŞLANMIŞ GÖRMEYECEK"

İstanbul'da artık yeni nesil demokrasi anlayışı hakim olacak. Bu kentte yaşayanlar yönetenler kadar söz ve karar sahibi olacak. Herkesin fikri önerisi eleştirisi altında şekillenecek. Kimse kendisini bu şehrin dışlanmış olarak görmeyecek. Torpil yok, liyakat var. Bu şehir dünyada yerel demokrasinin yükseldiği şehirlerin en başında olacak. Bu şehir özgürleştikçe daha üretken daha enerjik bir yapıya sahip olacağız.

Bu şehir yeşil, yaşanabilir pırıl pırıl bir çevreye kavuşacak. Dünyada bir çekim merkezine dönecek. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız.Kimse İstanbul'un nimetlerinden yoksun bırakıldığı duygusuna kapılmayacak. Demokrasinin hep birlikte tadına varacağız.

İstanbul'da artık yeni nesil yurttaşlık anlayışı hakim olacak. Yurttaşların enformasyon ve bilişim teknolojilerine eşit erişim sağlanacak.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Ben size tüm İstanbul'da 21. yüzyıl belediyeciliği vadediyorum. Seçim öncesi vadettiğim ne varsa yerine getireceğim. Bu kentteki ortak yaşam kültürünü dönüştürmek istiyorum. Maneviyatıyla, tarihsel birikimiyle demokratik ruhuyla evrensel değerleri buluşturan köklü bir sosyal dönüşümü harekete geçirmeyi amaçlıyorum. Bunların zaman alacağını biliyorum. Bu işin başarıya varacağına inanıyorum. Bugünlerde bir geçiş sürecinde olduğumuzu unutmayın. Bana ve ekibime süre tanıyın. Hep birlikte başaracağız. İddiam büyüktür, İstanbul'un sorunlarını çözmenin ötesine geçmeyi yeni bir ortak yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyorum.

Ben doğru yolu bildiğim için bugüne gelebildim. Ben bulunduğum yoldan vazgeçmeyeceğim. Anlaşalım, siz de vazgeçmeyin."

"TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR"

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na saldırıya değinen İmamoğlu, "Orada bu hareketi yapanlar vatandaşlarımız değil. Talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım boyle bir şey yapmaz; görüşü ne olursa olsun yapmaz" dedi.