İmamoğlu: Siyaset yapmıyoruz sosyal yardımları 6 kat artırdık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğu seçim çalışmalarına Kağıthane'de devam etti.



İmamoğlu, kendi döneminde yapılan sosyal yardımlara dikkat çekip vaatlerini de anlattı.



Emekliye 10 bin lira pazar desteği vereceklerini ifade eden İmamoğlu, "Eğer binaları dönüşüyorsa emekliyse 9 bin lira kira desteği vereceğiz. Dönüştüreceği evin yüzde 65 maliyetini de biz karşılayacağız." dedi.



Çocuklara kreş açtıklarını, süt dağıttıklarını, kent lokantası açtıklarını ve burs verdiklerini de sözlerine ekleyen İmmaoğlu, "Sosyal yardımları 6 kat artırıyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Halkımıza hizmet ediyoruz." diye konuştu.

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