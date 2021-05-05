İmamoğlu soruşturmasına AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım

Ekrem İmamoğlu'na ön soruşturma açılması girişimi, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor"

ntv.com.tr 05.05.2021 - 16:59 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 17:25

İmamoğlu soruşturmasına AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım

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İçişleri Bakanlığı'ndan, İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan, İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili soruşturma açılmasına AK Parti'den bir yorum geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor" dedi.

Belediye başkanlarının kendi hizmetleriyle gündeme gelmesini istediklerini söyleyen Turan, "Gereksiz kavgalarla gündem olup ilerki yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" diye konuştu.

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