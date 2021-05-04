İçişleri Bakanlığı'ndan, İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet Han türbesi ziyaretiyle ilgili iddiaları da içeren soruşturma açıldığı bugün İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından doğrulandı.

Çataklı, HDP'li başkanları ziyaret ederek suçluyu övdüğü iddiasının yanısıra, İmamoğlu'nun türbe ziyareti sırasında saygısızlık yaptığı iddialarını da kapsayan bir soruşturma olduğunu belirtti.



Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bunun bir soruşturma olmadığı, sadece savcılığın talebiyle yapılan bir inceleme olduğu belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"4 Mayıs 2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde; “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Türbesinde elleri arkadan bağlanmış şekilde yürümesinin İçişleri Bakanlığını harekete geçirdiği, elleri arkasında gezdiği için hakkında soruşturma açıldığı ve Mülkiye Müfettişi tarafından ifadesinin istendiği” şeklinde özetlenebilecek haberin yer alması üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Kayıtlarımızın tetkikinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun görevinden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı” iddialarını içeren şikayette bulunulduğu, Başsavcılık tarafından da 10/09/2020 tarihli yazıyla İçişleri Bakanlığından işlem yapılmasının talep edildiği,

"İFADE HENÜZ MÜFETTİŞE ULAŞMADI"



Başsavcılığın talebi üzerine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Bakanlık makamının 24/01/2021 tarihli onayı üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği, müfettiş tarafından da 28 Nisan 2021 tarihinde ifade talebinde bulunulduğu, ifadenin henüz müfettişe ulaşmadığı anlaşılmıştır.



Bahse konu haberde yer aldığının aksine, Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön inceleme ise, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince yürütülmekte ve iddianın Savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ön inceleme sonucunda Savcılıkça soruşturma açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilmesi durumunda yetkili makam tarafından soruşturma izni verilmekte, diğer durumda ise verilmemektedir.



4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince; ön inceleme sürecinin tamamlanabilmesi için, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır. İfade talep edilmesi, kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni verileceği anlamına gelmeyip, savunma yapabilmesi için kendisine yasal olarak tanınmış bir hak olduğundan müfettiş tarafından tamamlanması zorunlu olan rutin bir işlemdir.



Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan bu ön inceleme sürecinde de diğer görevliler gibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından da ifade talep edilmiştir. ifadenin gelmesini müteakip, müfettişçe “soruşturma izni verilmesi” veya “verilmemesi” kanaatiyle ön inceleme raporu düzenlenecek, yetkili merci tarafından bahse konu kararlardan biri verilerek, ilgililere tebliği ile de süreç tamamlanmış olacaktır. "





