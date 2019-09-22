İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine katıldı.



İBB Bando Takımı eşliğinde Kadıköy Şaşkınbakkal'dan başlayan yürüyüş, Göztepe Parkı'nda sona erdi. Etkinlik alanında vatandaşlara tişört ve bayrak dağıtıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde "Birlikte Yürüyelim" yazılı Türkçe ve İngilizce pankart taşıdı.



Yürüyüş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Medya A.Ş'ye yapılan iş başvurularıyla ilgili soruya, "Şu ana kadar 6 bine yakın başvuru oldu. 5 bin 900 küsurdu en son. Aralarından 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz" yanıtını verdi.



İBB'ye işe alım konusunda çok sıkı bir denetim yapıldığını kaydeden İmamoğlu, analiz ederek işe uygun insanları tercih etmeye çalışacaklarını ifade etti. İşe alım konusunda ilk duyuruları olduğunu belirten İmamoğlu, böyle devam edeceklerini söyledi.



İştiraklerden işçi çıkarılma konusuyla ilgili İmamoğlu, "İşten çıkarmayla ilgili 3 aşamalı süreç yönetildi. Sadece Medya A.Ş'de değil, diğer iştiraklerimizde de bu uygulamaları yaptık. O bakımdan şu anda da ihtiyacımız olan başvurular var. İhtiyacımız olan insanları alacağız. İhtiyaç tespiti yapıldı, analizler yapılacak. Şu anda bizim insan kaynakları portalımız açıldı" ifadelerini kullandı.



İşe alımda "torpil yapıldığı" iddiasıyla ilgili soruya ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:



"Parti içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası, ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır. Bizim için tabii ki referans yazabilir tabii ki herkes referans yazabilir, CHP'de görev alan insanları da yazabilirler, bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir, çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur, bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek. İnşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorum."



İSTİHDAM OFİSLERİ



Kent genelinde 10 İstihdam Ofisi açmayı planladıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, "Tabii, Kartal'da çok hızlı bir hazırlığımız var, bölgesel istihdam ofisleriyle ilgili. Tüm İstanbul'da gereksinimin sayısı olarak 10 tane açmayı düşünüyoruz, artabilir de... Bu işler hepsi bir hazırlık, bir sistem devreye giriyor. 2-2,5 ay içerisinde bütün bunların olması elbette mümkün değil ama yakın zamanda Kartal'da açılacak, daha sonra diğer alanlarda devreye girecek" diye konuştu.



"3 BİN KENT BU AKTİVİTENİN AYNISINI YAPIYOR"



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yürüyüş etkinliğinde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Aslında bir nevi kendi hayatımız için buradayız. Bu yükten, trafik, araba yükünden kurtulmak için buradayız. Bugün farklı yerlerde 3 bin kent bu aktivitenin aynısını yapıyor. Türkiye'den de 61 kent bunun içinde. Bu yıl iki farklı odağımız var, yürümek, güvenli şekilde yürümek. Ve aynı zamanda güvenli şekilde de bisiklete binmek. Bisiklete binmek için daha fazla alan açılabilirse hayatlarımız daha sağlıklı hale gelebilecek o yüzden 'Birlikte yürüyelim' diyoruz" ifadelerini kullandı.



AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ise şunları söyledi:



"İstanbul halkını kutluyoruz aslında bu güzel kentte daha iyi, daha sağlıklı, hızlı bir şekilde hareket halinde olmanızı istiyoruz. İstanbul halkı her gün trafik sıkışıklığında 70 dakikasını harcıyor. O zamanı dostlarınızla ailenizle sevdiklerinizle harcamanız lazım, trafikte değil. Dünyanın her yerinde benzer sıkıntılar var ama İstanbul çok özel bir şehir. Birçok şehir var, tramvayın olduğu ya da bazı şehirde metronun, otobüsün olduğu. Ama İstanbul'da otobüsün, bisikletin ötesinde bazı şeyler de var. Hem bisiklete binebilir, hem tramvaya, vapura, metroya, fünikülere ve bütün diğer raylı sisteme binilebilir."