İmamoğlu'ndan Kurum'a Kent Lokantası yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un Kent Lokantaları ile ilgili söylemine yanıt verdi. “Kent Lokantaları'nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi." diye konuşan İmamoğlu, "Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor."  ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kurum'a Kent Lokantası yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Pendik’te kanaat önderleriyle bir araya geldi.

İmamoğlu programın gerçekleştiği salonun çıkışında bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı. İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ’un "Kent Lokantası" ile ilgili söylemleri hakkındaki soruya yanıt verdi.

“YAPILAN İYİ HİZMETLERİ AL KOPYALA ONLARLA DALGA GEÇME”

İmamoğlu, “Allah akıl versin. Bu laflarından sonra ben ne diyeyim. Ne dersine çalışmış, üzülüyorum. Ne bu milleti tanıyor. Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala onlarla dalga geçme. O ‘Kent Lokantaları’nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor. 31 Mart’ı inşallah çıkartır.” dedi.

KURUM NE DEMİŞTİ?

Kurum, Kent Lokantaları hakkında şunları söylemişti:

"İstanbul'daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul'da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. 2 gece de açılır. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk."

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