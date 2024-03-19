İmamoğlu'ndan para sayma soruşturmasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Fatih'te devam etti; Eminönü'ndeki çevre düzenlemesinin açılışını yaptı.

İmamoğlu, seçim sürecinde haksız suçlamalarla karşı karşıya kaldıklarını öne sürüp seçmenden destek istedi.



Partideki para sayma soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Kumpaslardan kurgulardan kışkırtmalardan medet umuyorlar daha göreceksiniz seçim yaklaştıkça göreceksiniz daha yeni numaraları var." dedi.

SEÇİM MESAJI

"Yeni montajlar mı yaptırırız kurgular mı yaparız... Gidin isterseniz Hollywood'da film çevirin bu milleti aldatamazsınız kardeşim." diye konuşan İBB Başkanı seçim mesajı da verdi.



"İstanbul'un en güçlü buluşması 31 Mart'ta sandıkta şu ya da bu partinin değil İstanbul'un zaferi için anlaşmaya hazır mıyız?" diyen İmamoğlu, "Bu partiler ötesi bir seçimdir." değerlendirmesinde bulundu.